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Захарова звинуватила Україну в антисемітському погромі в Дагестані. МЗС: Наслідок пропаганди

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 17:55
Захарова звинуватила Україну в антисемітському погромі в Дагестані. МЗС: Наслідок пропаганди - Фото
Фото: Соцмережі

Звинувачення російського Міністерства закордонних справ щодо нібито причетності України до антисемітських погромів у Дагестані – це "намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову", заявив спікер українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко. Погрози розправи над євреями є наслідком роботи російської державної пропаганди, зазначив він.

Раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, нібито антисемітські погроми в Дагестані є наслідками інформаційної диверсії українських спецслужб.

За словами Ніколенка, події в Махачкалі "відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм" російських еліт і суспільства.

"Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін і міністр закордонних справ Лавров виступали з образливими антисемітськими заявами", – написав речник МЗС.

Він назвав "намаганням перекласти відповідальність з хворої голови на здорову" звинувачення російського МЗС на адресу України щодо нібито причетності до подій у Дагестані.

"Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де у світі", – підсумував Ніколенко.

  • Останніми днями в Росії через війну на Близькому Сході почалися антиізраїльські й антисемітські виступи, включно з погромами.
  • 28 жовтня у дагестанському Хасав'юрті погромники увірвалися до готелю "Фламінго", де нібито оселилися ізраїльські біженці, та перевіряли його на "присутність євреїв".
  • 29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вдиралися у службові приміщення аеропорту в пошуках євреїв, прорвалися на смугу.
  • 30 жовтня в Ізраїлі закликали "російську законну владу" вжити заходів у зв'язку з антисемітським погромом у Дагестані.

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Артем Джеріпа
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