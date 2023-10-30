Захарова обвинила Украину в антисемитском погроме в Дагестане. МИД: Следствие пропаганды

Обвинение российского Министерства иностранных дел насчет якобы причастности Украины к антисемитским погромам в Дагестане – это "попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую", заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Угрозы расправы над евреями являются следствием работы российской государственной пропаганды, отметил он.

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Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, якобы антисемитские погромы в Дагестане являются последствиями информационной диверсии украинских спецслужб.

По словам Николенко, события в Махачкале "отражают глубоко укоренившийся антисемитизм" российских элит и общества.

"Угрозы расправиться с евреями — следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями", — написал спикер МИД.

Он назвал "попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую" обвинение российского МИД в адрес Украины относительно якобы причастности к событиям в Дагестане.

"Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где угодно в мире", — подытожил Николенко.

В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы.

28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в гостиницу "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев".

29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "Аллах акбар", врывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на полосу.

30 октября в Израиле призвали "российские законные власти" принять меры в связи с антисемитским погромом в Дагестане.

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