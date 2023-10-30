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Захарова обвинила Украину в антисемитском погроме в Дагестане. МИД: Следствие пропаганды

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30.10.2023, 17:55
Захарова обвинила Украину в антисемитском погроме в Дагестане. МИД: Следствие пропаганды - Фото
Фото: Соцсети

Обвинение российского Министерства иностранных дел насчет якобы причастности Украины к антисемитским погромам в Дагестане – это "попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую", заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Угрозы расправы над евреями являются следствием работы российской государственной пропаганды, отметил он.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, якобы антисемитские погромы в Дагестане являются последствиями информационной диверсии украинских спецслужб.

По словам Николенко, события в Махачкале "отражают глубоко укоренившийся антисемитизм" российских элит и общества.

"Угрозы расправиться с евреями — следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями", — написал спикер МИД.

Он назвал "попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую" обвинение российского МИД в адрес Украины относительно якобы причастности к событиям в Дагестане.

"Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где угодно в мире", — подытожил Николенко.

  • В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы.
  • 28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в гостиницу "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев".
  • 29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "Аллах акбар", врывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на полосу.
  • 30 октября в Израиле призвали "российские законные власти" принять меры в связи с антисемитским погромом в Дагестане.

Читайте также: В России антисемитизм и ненависть встроены в систему – Зеленский о погроме в Махачкале

Артём Джерипа
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