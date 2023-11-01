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Буданов подтвердил, что был в Северодонецке и попал под обстрел – спасла бронемашина

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 17:10
Буданов подтвердил, что был в Северодонецке и попал под обстрел – спасла бронемашина - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов лично побывал "на нуле" во время боев за Северодонецк в 2022 году, от обстрела его спасла стоящая рядом бронемашина. Об этом рассказали командир штурмовой роты спецподразделения ГУР "Шаманбад" под позывным "Саид" и сам Буданов в интервью NV.

"Наша задача была контратака, и мы забрали один из больших кварталов. Дальше это можно было развивать, расширяться, но, к сожалению, по другому флангу противник продавил где-то на два квартала. У нас упал фланг полностью. Но все равно стояли. Пока [россияне] мосты (через Северский Донец, связывавшие город с "большой землей" – NV.) не подбили. Потом был уже приказ об отходе. До последнего мы обороняли Северодонецк", – рассказал офицер ГУР "Саид" на условиях анонимности.

Тогда же к бойцам-разведчикам на передовую прибыл Буданов, пишет издание.

Начальник ГУР заявил, что по приезде попал под артиллерийский обстрел, его спасла стоящая рядом бронемашина: транспорт укрыл от осколков разорвавшегося неподалеку снаряда.

  • 28 декабря 2022 года начальник ГУР посетил передовые позиции Сил обороны Украины в Бахмуте.
  • Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" рассказал, что Буданов во время одной из операций в переговорах по рации заставил 19 российских оккупантов сдаться в плен.
  • Бригадный генерал Дмитрий Тимков сообщил, что в 2015 году во время спецоперации в тылу врага на Донбассе будущий глава военной разведки Буданов был тяжело ранен: сначала он просил собратьев бросить его, однако вместе с группой смог выйти в безопасное место.

Читайте также: Путин обвинил Украину в погроме в Дагестане. ГУР: Это дело рук спецслужб РФ

Артём Джерипа
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войнасеверодонецкКирилл Будановшаманбатсаид

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