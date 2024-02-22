Буданов заявив, що ЗСУ можуть перейти у наступ у 2025 році. Умова: Допомога та оборона

Буданов заявив, що умовою переходу в наступ наступного року є достатня допомога від Заходу та успішна оборона у 2024 році

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти у новий наступ у 2025 році. Про це він повідомив у розмові з The Wall Street Journal.

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За його словами, Україні необхідна достатня підтримка з боку партнерів та успішна оборона у 2024 році.

Він зазначив, що за таких умов можна говорити про нову наступальну операцію наступного року.

Раніше розвідник сказав, що у 2024 році Росія намагатиметься повністю окупувати Луганську та Донецьку області. На інші завдання, вважає він, у ворога сил немає.

Також Буданов попередив, що Москва хоче спробувати вбити відомих українців, а пік цього плану очікується навесні цього року.

Буданов брав участь у бойових діях ще до вступу на посаду і до початку повномасштабного вторгнення. Бригадний генерал Дмитро Тимков повідомив, що у 2015 році під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі Буданова було тяжко поранено: спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти в безпечне місце. У 2016 році диверсійна група під командуванням Буданова знищила підрозділ спецпризначення ФСБ "Вимпел" у тимчасово окупованому Криму.

У жовтні 2023 року Буданов заявив, що періодично бере безпосередню участь у бойових діях, намагаючись цим підбадьорити українських бійців. Зокрема, начальник ГУР повідомляв, що був "на нулі" під час оборони Сєвєродонецька 2022 року, де потрапив під обстріл.

Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" заявив, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах по рації змусив 19 російських окупантів здатися в полон.

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