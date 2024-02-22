Буданов заявив, що ЗСУ можуть перейти у наступ у 2025 році. Умова: Допомога та оборона
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти у новий наступ у 2025 році. Про це він повідомив у розмові з The Wall Street Journal.
За його словами, Україні необхідна достатня підтримка з боку партнерів та успішна оборона у 2024 році.
Він зазначив, що за таких умов можна говорити про нову наступальну операцію наступного року.
Раніше розвідник сказав, що у 2024 році Росія намагатиметься повністю окупувати Луганську та Донецьку області. На інші завдання, вважає він, у ворога сил немає.
Також Буданов попередив, що Москва хоче спробувати вбити відомих українців, а пік цього плану очікується навесні цього року.
- Буданов брав участь у бойових діях ще до вступу на посаду і до початку повномасштабного вторгнення. Бригадний генерал Дмитро Тимков повідомив, що у 2015 році під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі Буданова було тяжко поранено: спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти в безпечне місце. У 2016 році диверсійна група під командуванням Буданова знищила підрозділ спецпризначення ФСБ "Вимпел" у тимчасово окупованому Криму.
- У жовтні 2023 року Буданов заявив, що періодично бере безпосередню участь у бойових діях, намагаючись цим підбадьорити українських бійців. Зокрема, начальник ГУР повідомляв, що був "на нулі" під час оборони Сєвєродонецька 2022 року, де потрапив під обстріл.
- Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" заявив, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах по рації змусив 19 російських окупантів здатися в полон.
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