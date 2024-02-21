Буданов попередив: Росія хоче спробувати вбити відомих українців. Згадав заяву Медведєва

Буданов заявив, що Росія планувала операції проти українських політиків, у яких можна було б звинуватити владу у Києві

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія активізувала план, щоб посіяти проблеми в українському суспільстві та армії. Про це він повідомив у розмові з The Wall Street Journal.

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За його словами, план Москви поєднує в собі дезінформацію та спроби вбивства відомих українців, щоб спричинити роздрай всередині країни.

Він зазначив, що пік цієї операції настане навесні та супроводжуватиметься "потужними атаками", які будуть спрямовані на те, щоб скористатися будь-якою внутрішньою ворожнечею.

Буданов заявив, що Росія планувала операції під хибним прапором проти українських політиків, щоб звинуватити у цьому владу України та внести розкол у суспільство.

Розвідник навів у приклад нещодавню заяву колишнього президента РФ Дмитра Медведєва про те, що президент Франції Емманюель Макрон скасував поїздку до Києва, бо "боявся свого вбивства".

"Інцидент був частиною російської операції. Це все елементи однієї й тієї ж великої ідеї", – сказав начальник ГУР.

14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає, запевнив начальник ГУР.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

Спікер Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону частково погодився зі словами начальника Буданова про наступ росіян, який згасає. За словами Євлаша, ворогові вже зараз не вистачає коштів та сил, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

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