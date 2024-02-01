Буданов дав прогноз: Наступні шість місяців будуть цікавими, відновимо справедливість

Буданов заявив, що не бачить великого потенціалу для зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими". Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За його словами, на окупованих територіях знаходяться понад 500 000 російських окупантів.

Він зазначив, що не бачить потенціалу для великого прориву РФ чи зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.

"Наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", – сказав Буданов.

Розвідник заявив, що війна закінчиться "відновленням справедливості та поверненням втраченого".

14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає, запевнив начальник ГУР.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

Буданов прогнозує, що поточна російська наступальна операція повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, ймовірно, буде хід України у бойових діях.

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