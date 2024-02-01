Буданов дав прогноз: Наступні шість місяців будуть цікавими, відновимо справедливість
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими". Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, на окупованих територіях знаходяться понад 500 000 російських окупантів.

Він зазначив, що не бачить потенціалу для великого прориву РФ чи зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.

"Наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", – сказав Буданов.

Розвідник заявив, що війна закінчиться "відновленням справедливості та поверненням втраченого".

  • 14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає, запевнив начальник ГУР.
  • 25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".
  • Буданов прогнозує, що поточна російська наступальна операція повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, ймовірно, буде хід України у бойових діях.

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