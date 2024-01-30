Буданов прогнозує, що "десь на початку весни" наступ Росії вичерпається вже повністю
Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що поточна російська наступальна операція повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, вірогідно, буде хід України у бойових діях. Про це він сказав інтерв’ю в ефірі телемарафону.

Журналістка нагадала Буданову його слова у жовтні 2023 року про те, що на початку 2024-го ситуація щодо подальших воєнних дій стане більш-менш зрозумілою.

Відповідаючи на запитання, чи вимальовується вже певна картина, Буданов відповів: "Ще ні. Ближче до весни. Зараз триває наступальна операція РФ, вона почалася в листопаді 2023 року. Станом на зараз – два з половиною місяці, як вона йде. Результати – самі бачите".

За словами начальника ГУР, "якимись великими" результати наступу РФ назвати не можна, проте окупанти все ж мають певні просування в полях і біля Авдіївки.

"Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли, можливо, швидше вийти на бар’єрний рубіж по річці Чорний жеребець – це в Харківській області. І вийти на адмінкордони в Донецькій і Луганській областях. Як ви самі розумієте, навіть близько нічого цього немає", – сказав Буданов.

Але, за прогнозами глави воєнної розвідки, російській наступ ще триватиме – і "десь на початку весни він вичерпається вже повністю".

"Зараз – хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, почнеться наш", – додав Буданов.

  • 14 грудня 2023-го Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, під кінець 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але наразі такого немає, запевнив начальник ГУР.
  • 25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

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