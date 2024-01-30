Буданов прогнозує, що "десь на початку весни" наступ Росії вичерпається вже повністю

Начальник ГУР заявив, що "якимись великими" результати наступу РФ назвати не можна, проте окупанти мають певні просування в полях і біля Авдіївки

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що поточна російська наступальна операція повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, вірогідно, буде хід України у бойових діях. Про це він сказав інтерв’ю в ефірі телемарафону.

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Журналістка нагадала Буданову його слова у жовтні 2023 року про те, що на початку 2024-го ситуація щодо подальших воєнних дій стане більш-менш зрозумілою.

Відповідаючи на запитання, чи вимальовується вже певна картина, Буданов відповів: "Ще ні. Ближче до весни. Зараз триває наступальна операція РФ, вона почалася в листопаді 2023 року. Станом на зараз – два з половиною місяці, як вона йде. Результати – самі бачите".

За словами начальника ГУР, "якимись великими" результати наступу РФ назвати не можна, проте окупанти все ж мають певні просування в полях і біля Авдіївки.

"Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли, можливо, швидше вийти на бар’єрний рубіж по річці Чорний жеребець – це в Харківській області. І вийти на адмінкордони в Донецькій і Луганській областях. Як ви самі розумієте, навіть близько нічого цього немає", – сказав Буданов.

Але, за прогнозами глави воєнної розвідки, російській наступ ще триватиме – і "десь на початку весни він вичерпається вже повністю".

"Зараз – хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, почнеться наш", – додав Буданов.

14 грудня 2023-го Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, під кінець 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але наразі такого немає, запевнив начальник ГУР.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

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