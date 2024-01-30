Буданов прогнозирует, что "где-то в начале весны" наступление России полностью иссякнет

Начальник ГУР заявил, что "какими-то большими" результаты наступления РФ назвать нельзя, однако есть определенные продвижения в полях и возле Авдеевки

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что текущая российская наступательная операция полностью иссякнет в начале весны 2024 года, после чего, вероятно, будет ход Украины в боевых действиях. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.

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Журналистка напомнила Буданову его слова в октябре 2023 года о том, что в начале 2024-го ситуация насчет дальнейших военных действий станет более-менее понятной.

Отвечая на вопрос, вырисовывается ли уже определенная картина, Буданов ответил: "Еще нет. Ближе к весне. Сейчас идет наступательная операция РФ, она началась в ноябре 2023 года. По состоянию на данный момент – два с половиной месяца, как она идет. Результаты – сами видите".

По словам начальника ГУР, "какими-то большими" результаты наступления РФ назвать нельзя, однако оккупанты все же имеют определенные продвижения в полях и возле Авдеевки.

"Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели, возможно, поскорее выйти на барьерный рубеж по реке Черный жеребец – это в Харьковской области. И выйти на админграницы в Донецкой и Луганской областях. Как вы сами понимаете, даже близко ничего этого нет", – сказал Буданов.

Но, по прогнозам главы военной разведки, российское наступление еще будет продолжаться – и "где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью".

"Сейчас – ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш", – добавил Буданов.

14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

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