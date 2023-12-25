Буданов: Росія ніколи не зможе реалізувати плану знищення України. 2024-й — рік боротьби

Буданов заявив, що 2024-й стане роком продовження боротьби України проти російських окупантів

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. Про це він повідомив у різдвяному привітанні.

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За його словами, режим диктатора Володимира Путіна ніколи не зможе реалізувати плани щодо знищення української державності, традицій та ідентичності.

"Українці – сильна нація, яка здатна подолати все на шляху до своєї свободи та незалежності", – сказав Буданов.

Він зазначив, що 2024-й насамперед стане роком продовження боротьби.

"І зустрінемо ми його, завдаючи нищівної поразки росіянам заради звільнення рідної землі", — заявив розвідник.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ: чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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