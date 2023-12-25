Буданов: РФ никогда не сможет реализовать план уничтожения Украины. 2024-й — год борьбы

Буданов заявил, что 2024-й станет годом продолжения борьбы Украины против российских оккупантов

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. Об этом он сказал в рождественском поздравлении.

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По его словам, режим диктатора Владимира Путина никогда не сможет реализовать планы по уничтожению украинской государственности, традиций и идентичности.

"Украинцы — сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости", — сказал Буданов.

Он отметил, что 2024 прежде всего станет годом продолжения борьбы.

"И встретим мы его, нанося сокрушительное поражение россиянам ради освобождения родной земли", — заявил разведчик.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ: чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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