Буданов: РФ никогда не сможет реализовать план уничтожения Украины. 2024-й — год борьбы
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. Об этом он сказал в рождественском поздравлении.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, режим диктатора Владимира Путина никогда не сможет реализовать планы по уничтожению украинской государственности, традиций и идентичности.
"Украинцы — сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости", — сказал Буданов.
Он отметил, что 2024 прежде всего станет годом продолжения борьбы.
"И встретим мы его, нанося сокрушительное поражение россиянам ради освобождения родной земли", — заявил разведчик.
- Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ: чем шире будут операции там, тем лучше.
- По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
- Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.
Читайте также: Буданов дал прогноз: РФ долго не пойдет на договор, будут обстрелы без интенсивной войны