Буданов дал прогноз: Следующие шесть месяцев будут интересными, восстановим справедливость

Буданов заявил, что не видит большого потенциала для изменения линии фронта в краткосрочной перспективе

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что ближайшие шесть месяцев войны РФ против Украины будут "интересными". Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, на оккупированных территориях находятся более 500 000 российских оккупантов.

Он отметил, что не видит потенциала для большого прорыва РФ или изменения линии фронте в краткосрочной перспективе.

"Следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в этот период закончится продолжающееся наступление России на линии фронта", — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что война закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного".

14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

Буданов прогнозирует, что текущая российская наступательная операция полностью иссякнет в начале весны 2024 года, после чего, вероятно, будет ход Украины в боевых действиях.

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