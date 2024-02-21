Буданов предупредил Россия хочет попытаться убить известных украинцев. Вспомнил Медведева

Буданов заявил, что Россия планировала операции против украинских политиков, в которых можно было бы обвинить власти в Киеве

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия активизировала план, чтобы посеять проблемы в украинском обществе и армии. Об этом он сообщил в разговоре с The Wall Street Journal.

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По его словам, план Москвы сочетает в себе дезинформацию и попытки убийства известных украинцев, чтобы вызвать раздор внутри страны.

Он отметил, что пик этой операции наступит весной и будет сопровождаться "мощными атаками", которые будут направлены на то, чтобы воспользоваться любой внутренней враждой.

Буданов заявил, что Россия планировала операции под ложным флагом против украинских политиков, чтобы обвинить в этом власти Украины и внести раскол в общество.

Разведчик привел в пример недавнее заявление бывшего президента РФ Дмитрия Медведева о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон отменил поездку в Киеве, потому что "опасался своего убийства".

"Инцидент был частью российской операции. Это все элементы одной и той же большой идеи", — сказал начальник ГУР.

14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы относительно войны, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона частично согласился со словами начальника Буданова о наступлении россиян, которое угасает. По словам Евлаша, врагу уже сейчас не хватает средств и сил, чтобы продвигаться дальше на линии столкновения.

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