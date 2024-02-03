В ВСУ частично согласны с Будановым: Вряд ли РФ прекратит наступать весной, но ей тяжело

Илья Евлаш заверил, что российское наступление не может продолжаться вечно, и оккупационная армия сталкивается с дефицитом в личном составе и технике

Ликвидированный оккупант (Фото: Генштаб ВСУ)

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона частично согласился со словами начальника ГУР Кирилла Буданова о наступлении угасающих россиян. По словам Евлаша, врагу уже сейчас не хватает средств и сил, чтобы продвигаться дальше по линии столкновения.

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30 января Буданов заявил, что текущая российская наступательная операция полностью иссякнет в начале весны 2024 года, после чего, вероятно, последует ход Украины в боевых действиях.

"Из того, что мы видим, противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование и подразделений, и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Кирилл Буданов, конечно, наступление не может продолжаться вечно", – сказал Евлаш.

Для проведения наступательных действий россиянам нужно привлечь большее количество личного состава, боевой техники, ресурсов и денег, пояснил он.

По его словам, пока того количества вышеперечисленных вещей, которое оккупанты пытаются использовать для наступления, не хватит.

"Мы сейчас используем наше техническое преимущество, нашу инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий <...> Конечно, врага нельзя недооценивать. Да, мы можем определенным образом им смеяться, но недооценивать не стоит. Все же это остается одна из мощных армий мира, имеющей на вооружение мощные БпЛА в достаточно большом количестве, РЭБ, большие запасы техники, хранящейся еще на далеком востоке России", – резюмировал представитель.

14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

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