Буданов про плани РФ на 2024 рік: Вони не мають сил, боротимуться за повне захоплення Донбасу
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що у 2024 році Росія намагатиметься повністю окупувати Луганську та Донецьку області. На інші завдання, вважає він, у ворога сил немає. Про це він повідомив у розмові з The Wall Street Journal.
За його словами, Сили оборони перебувають у складній ситуації через перевагу росіян у людях та озброєнні, але окупанти також мають проблеми.
Він зазначив, що професійна армія РФ значною мірою була знищена у перший рік великої війни, а сьогодні кидає непідготовлених мобілізованих.
Буданов заявив, що противник використовує більше артилерійських снарядів, ніж може зробити, а за минулий рік поставила до ладу лише 178 сучасних танків.
Також розвідник наголосив, що останніми тижнями масовані удари по містах України припинилися, оскільки у Москви вичерпалися запаси ракет.
"Росії доведеться боротися за досягнення своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей цього року. Вони не мають сил", – сказав начальник ГУР.
Щодо продовження військової допомоги з боку США він відповів неоднозначно.
"Чи будуть вони готові забезпечити нас запасами на весь рік, поки ми готуємося, чи ні? Це цікаве питання", – резюмував він.
- Буданов брав участь у бойових діях ще до вступу на посаду і до початку повномасштабного вторгнення. Бригадний генерал Дмитро Тимков повідомив, що у 2015 році під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі Буданова було тяжко поранено: спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти в безпечне місце. У 2016 році диверсійна група під командуванням Буданова знищила підрозділ спецпризначення ФСБ "Вимпел" у тимчасово окупованому Криму.
- У жовтні 2023 року Буданов заявив, що періодично бере безпосередню участь у бойових діях, намагаючись цим підбадьорити українських бійців. Зокрема, начальник ГУР повідомляв, що був "на нулі" під час оборони Сєвєродонецька 2022 року, де потрапив під обстріл.
- Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" заявив, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах щодо рації змусив 19 російських окупантів здатися в полон.
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