Буданов про плани РФ на 2024 рік: Вони не мають сил, боротимуться за повне захоплення Донбасу

Буданов заявив, що удари по українських містах припинилися, оскільки у Росії виснажився запас ракет

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що у 2024 році Росія намагатиметься повністю окупувати Луганську та Донецьку області. На інші завдання, вважає він, у ворога сил немає. Про це він повідомив у розмові з The Wall Street Journal.

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За його словами, Сили оборони перебувають у складній ситуації через перевагу росіян у людях та озброєнні, але окупанти також мають проблеми.

Він зазначив, що професійна армія РФ значною мірою була знищена у перший рік великої війни, а сьогодні кидає непідготовлених мобілізованих.

Буданов заявив, що противник використовує більше артилерійських снарядів, ніж може зробити, а за минулий рік поставила до ладу лише 178 сучасних танків.

Також розвідник наголосив, що останніми тижнями масовані удари по містах України припинилися, оскільки у Москви вичерпалися запаси ракет.

"Росії доведеться боротися за досягнення своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей цього року. Вони не мають сил", – сказав начальник ГУР.

Щодо продовження військової допомоги з боку США він відповів неоднозначно.

"Чи будуть вони готові забезпечити нас запасами на весь рік, поки ми готуємося, чи ні? Це цікаве питання", – резюмував він.

Буданов брав участь у бойових діях ще до вступу на посаду і до початку повномасштабного вторгнення. Бригадний генерал Дмитро Тимков повідомив, що у 2015 році під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі Буданова було тяжко поранено: спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти в безпечне місце. У 2016 році диверсійна група під командуванням Буданова знищила підрозділ спецпризначення ФСБ "Вимпел" у тимчасово окупованому Криму.

У жовтні 2023 року Буданов заявив, що періодично бере безпосередню участь у бойових діях, намагаючись цим підбадьорити українських бійців. Зокрема, начальник ГУР повідомляв, що був "на нулі" під час оборони Сєвєродонецька 2022 року, де потрапив під обстріл.

Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" заявив, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах щодо рації змусив 19 російських окупантів здатися в полон.

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