Буданов о планах РФ на 2024 год: У них нет сил, будут бороться за полный захват Донбасса

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что в 2024 году Россия будет пытаться полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. На другие задачи, считает он, у врага сил нет. Об этом он сообщил в разговоре с The Wall Street Journal.

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По его словам, Силы обороны находятся в сложной ситуации из-за превосходства россиян в людях и вооружениях, но у оккупантов тоже есть проблемы.

Он отметил, что профессиональная армия РФ в значительной степени была уничтожена в первый год большой войны, а сегодня бросает неподготовленных мобилизованных.

Буданов заявил, что противник использует больше артиллерийских снарядов, чем может произвести, а за прошлый год поставила в строй только 178 современных танков.

Также разведчик подчеркнул, что в последние недели массированные удары по городам Украины прекратились, так как у Москвы истощились запасы ракет.

"России придется бороться за достижение своей главной стратегической цели — захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей в этом году. У них нет сил", — сказал начальник ГУР.

Насчет продолжения военной помощи со стороны США он ответил неоднозначно.

"Будут ли они готовы обеспечить нас припасами на весь год, пока мы готовимся, или нет? Это интересный вопрос", — резюмировал он.

Буданов непосредственно участвовал в боевых действиях еще до вступления на должность и до начала полномасштабного вторжения. Бригадный генерал Дмитрий Тимков сообщил, что в 2015 году во время спецоперации в тылу врага на Донбассе Буданов был тяжело ранен: сначала он просил побратимов оставить его, однако вместе с группой смог выйти в безопасное место. В 2016 году диверсионная группа под командованием Буданова уничтожила подразделение спецназначения ФСБ "Вымпел" во временно оккупированном Крыму.

В октябре 2023 года Буданов заявил, что периодически принимает непосредственное участие в боевых действиях, пытаясь тем самым подбодрить украинских бойцов. В частности, начальник ГУР сообщал, что был "на нуле" во время обороны Северодонецка в 2022 году, где попал под обстрел.

Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" заявил, что Буданов во время одной из операций в переговорах по рации заставил 19 российских оккупантов сдаться в плен.

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