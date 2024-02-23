Зеленський: РФ зосередила 200 000 людей на сході, сили нерівні. Але готуємо новий наступ
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни зосередили 200 000 людей на сході України. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.
За його словами, головним завданням на 2024 рік є оборона, а також удари по російському флоту в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму.
"Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 000 солдатів, теж дуже важливий. І, звичайно, ми готуватимемо новий контрнаступ, нову операцію. Звичайно, я не кажу, що ми просто стоятимемо. Це залежить від багатьох речей", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україні потрібно ще більше систем протиповітряної оборони Patriot та ракет із дальністю польоту в 300 км.
"Наразі ситуація на полі бою несправедлива, тобто сили нерівні", – заявив глава держави.
Відразу після виведення українських військ з Авдіївки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що причина, через яку українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що Конгрес "все ще обговорює рішення".
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