Зеленський: РФ зосередила 200 000 людей на сході, сили нерівні. Але готуємо новий наступ

Володимир Зеленський (Фото: EPA/THIBAULT CAMUS)

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни зосередили 200 000 людей на сході України. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

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За його словами, головним завданням на 2024 рік є оборона, а також удари по російському флоту в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму.

"Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 000 солдатів, теж дуже важливий. І, звичайно, ми готуватимемо новий контрнаступ, нову операцію. Звичайно, я не кажу, що ми просто стоятимемо. Це залежить від багатьох речей", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україні потрібно ще більше систем протиповітряної оборони Patriot та ракет із дальністю польоту в 300 км.

"Наразі ситуація на полі бою несправедлива, тобто сили нерівні", – заявив глава держави.

Відразу після виведення українських військ з Авдіївки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що причина, через яку українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що Конгрес "все ще обговорює рішення".

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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