Зеленский заявил, что Украина будет не только обороняться, но и готовить новую наступательную операцию

Владимир Зеленский (Фото: EPA/THIBAULT CAMUS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне сосредоточили 200 000 человек на востоке Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, главной задачей на 2023 год является оборона, а также удары по российскому флоту в Черном море и временно оккупированному Крыму.

"Юг важен. Защита востока, где у них более 200 000 солдат, тоже очень важна. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине нужно еще больше систем противовоздушной обороны Patriot и ракет с дальностью полета в 300 км.

"Сейчас ситуация на поле боя не справедлива, то есть силы не равны", — заявил глава государства.

Сразу после вывода украинских войск из Авдеевки министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что причина, по которой украинские бойцы "были вынуждены жертвовать собой и умирать", заключается в том, что Конгресс "все еще обсуждает решение".

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

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