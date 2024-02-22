Украина усилит Воздушные силы в 2024 году. Это фундаментальная задача – Зеленский

Президент Зеленский заявил, что в этом году у Воздушных сил будут новые возможности на линии фронта

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воздушные силы будут сильнее в этом году – это станет возможным благодаря поставке истребителей F-16. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

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Зеленский подчеркнул, что сегодня во время Ставки верховного главнокомандующего был поднят вопрос о первой партии истребителей F-16:

→ необходимое техническое;

→ конкретные сроки снабжения;

→ инфраструктурное обеспечение.

Глава государства заверил – детали были положительными.

"В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, это фундаментальные задачи. Конкретно – это защита от российских управляемых авиабомб и вообще новые возможности на линии фронта", – подчеркнул Зеленский.

Сегодня министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что определить четкий график передачи истребителей F-16 сложно, но они должны прибыть летом.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, поскольку все решения уже приняты.

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