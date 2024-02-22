Міноборони Данії обіцяє, що перші винищувачі F-16 Україна отримає влітку

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що визначити чіткий графік передання винищувачів F-16 складно, але вони мають прибути влітку

Винищувач F-16 ВПС Данії (Фото: U.S. Army)

Перші винищувачі F-16 будуть в Україні влітку 2024 року. Про це повідомили у Міноборони Данії з посиланням на міжнародну коаліцію, яку країна очолює разом із Нідерландами та США.

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Глава оборонного відомства Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що визначити чіткий графік передання винищувачів F-16 складно, оскільки є кілька умов, які мають бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати винищувачі.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб цього літа досягти більшої єдності, коли ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні, якщо підготовка буде проходити за планом", – розповів він.

Остаточне передання перших данських літаків F-16 залежить від повної підготовки українських пілотів і необхідного українського допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні, пояснили у Міноборони Данії.

У лютому начальник української військової розвідки Кирило Буданов висловив сподівання, що F-16 з'являться у небі України навесні 2024 року.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого речник Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалені.

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