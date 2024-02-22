Минобороны Дании обещает, что первые истребители F-16 Украина получит летом

Министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что определить четкий график передачи истребителей F-16 сложно, но они должны прибыть летом

Истребитель F-16 ВВС Дании (Фото: US Army)

Первые истребители F-16 будут в Украине летом 2024 года. Об этом сообщили в Минобороны Дании со ссылкой на международную коалицию, которую страна возглавляет вместе с Нидерландами и США.

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Глава оборонного ведомства Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что определить четкий график передачи истребителей F-16 сложно, поскольку существует несколько условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы Украина могла использовать истребители.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы этим летом достичь большего единства, когда мы ожидаем, что сможем передать первые истребители F-16 Украине, если подготовка будет проходить по плану", – рассказал он.

Окончательная передача первых датских самолетов F-16 зависит от полной подготовки украинских пилотов и необходимого украинского вспомогательного персонала, а также наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине, пояснили в Минобороны Дании.

В феврале начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов выразил надежду, что F-16 появятся в небе Украины весной 2024 года.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 года сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024-го для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, поскольку все решения уже приняты.

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