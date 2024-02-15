Буданов: Передання F-16 Україні на фінальному етапі. Сподіваюся, навесні вони вже будуть у небі
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов висловив сподівання, що винищувачі F-16 з'являться на небі України вже навесні 2024 року. Про це він заявив у коментарі каналу "Ми-Україна".
За його словами, питання передання F-16 уже вирішено, а на черговому засіданні у форматі "Рамштайн" було обговорено технічні питання.
"Передання, готовність приймати, інфраструктура, готовність до обслуговування цих літаків, підготовка льотного й аеродромного складу. Це суто технічні питання. Але питання взагалі вирішене", — заявив Буданов.
Він зазначив, що побачити винищувачі в Україні можна буде "швидко".
"Почекайте. Це фінальний етап. Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тому всі можуть вирахувати. Це не так уже й важко. Я сподіваюся, що саме навесні їх і побачать у небі", — сказав розвідник.
- 10 листопада 2023 року у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.
- 26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.
- 5 січня повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.
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