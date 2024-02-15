Буданов: Передача F-16 Украине на финальном этапе. Надеюсь, весной они уже будут в небе
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов высказал надежду, что истребители F-16 появятся в небе Украины уже весной 2024 года. Об этом он заявил в комментарии каналу "Мы-Украина".
По его словам, вопрос передачи F-16 уже решен, а на очередном заседании в формате "Рамштайн" обсуждались технические вопросы.
"Передача, готовность принимать, инфраструктура, готовность к обслуживанию этих самолетов, подготовка летного и аэродромного состава. Это чисто технические вопросы. Но вопрос вообще решен", — заявил Буданов.
Он отметил, что увидеть истребители в Украине можно будет "быстро".
"Подождите. Это финальный этап. Вы же знаете, что наши пилоты заканчивают обучение, поэтому все могут вычислить. Это не так уж трудно. Я надеюсь, что именно весной их и увидят в небе", — сказал разведчик.
- 10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.
- 26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.
- 5 января сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.
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