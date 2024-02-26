Кулеба назвал четыре приоритета в оружии на 2024-й. Обещает, что со снарядами "все будет"
Приоритет для украинской армии сейчас – это артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракеты. Об этом в интервью Единым новостям заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Отвечая на вопрос, в чем больше всего нуждается Украина на поле боя, глава украинской дипломатии назвал четыре пункта.
Первое – артиллерийские снаряды. По словам Кулебы, в этом вопросе есть "положительное сдвиг".
"Сейчас уже есть положительное движение, и будет еще больше поставок, чтобы на фронте у солдат было то, что им нужно", – сказал он.
Второе – системы ПВО. В этом отношении, говорит министр, объяснять не надо.
Третье – дальнобойное оружие, дальнобойные ракеты.
"Здесь все понимают: ATACMS и Taurus. Это ключевые вещи", – отметил Кулеба.
Четвертый пункт по оружию, по словам главы МИД, комплексный. Речь идет о необходимости наращивания производства оружия в западных странах и совместно с Украиной.
Отвечая на уточняющие вопросы по снарядам для ВСУ, Кулеба подчеркнул, что они должны производиться как в Украине, так и в странах-партнерах.
Вместе с тем, считает он, западные союзники "допустили ошибку" – когда Украина просила наращивать их производство, они начали делать это "слишком медленно".
"В конце прошлого года партнеры поняли это и начали серьезно инвестировать в наращивание производства снарядов. Поэтому снаряды будут, это не то, что какие-то общие политические обещания, это конкретные расчеты. Мы ясно осознаем, насколько возрастет способность производства снарядов", – резюмировал Кулеба.
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