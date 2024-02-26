Кулеба назвал четыре приоритета в оружии на 2024-й. Обещает, что со снарядами "все будет"

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА/Игорь Ткаченко)

Приоритет для украинской армии сейчас – это артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракеты. Об этом в интервью Единым новостям заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Отвечая на вопрос, в чем больше всего нуждается Украина на поле боя, глава украинской дипломатии назвал четыре пункта.

Первое – артиллерийские снаряды. По словам Кулебы, в этом вопросе есть "положительное сдвиг".

"Сейчас уже есть положительное движение, и будет еще больше поставок, чтобы на фронте у солдат было то, что им нужно", – сказал он.

Второе – системы ПВО. В этом отношении, говорит министр, объяснять не надо.

Третье – дальнобойное оружие, дальнобойные ракеты.

"Здесь все понимают: ATACMS и Taurus. Это ключевые вещи", – отметил Кулеба.

Четвертый пункт по оружию, по словам главы МИД, комплексный. Речь идет о необходимости наращивания производства оружия в западных странах и совместно с Украиной.

Отвечая на уточняющие вопросы по снарядам для ВСУ, Кулеба подчеркнул, что они должны производиться как в Украине, так и в странах-партнерах.

Вместе с тем, считает он, западные союзники "допустили ошибку" – когда Украина просила наращивать их производство, они начали делать это "слишком медленно".

"В конце прошлого года партнеры поняли это и начали серьезно инвестировать в наращивание производства снарядов. Поэтому снаряды будут, это не то, что какие-то общие политические обещания, это конкретные расчеты. Мы ясно осознаем, насколько возрастет способность производства снарядов", – резюмировал Кулеба.

В год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирования над российскими захватчиками, заявил военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

21 февраля Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

В интервью Fox News Зеленский заявил, что если Конгресс США не примет помощь Украине, "все больше украинских героических ребят будет в больницах".

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