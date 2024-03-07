Президент Чехії: Гроші на закупівлю 800 000 снарядів для України зібрано

Тепер швидкість процесу залежить від чеських компаній та чеського Міноборони, зазначив Павел

Петр Павел (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів для України. Його цитує ČTK.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Станом на ранок ми зібрали загальну суму на закупівлю всіх боєприпасів, тобто 800 000 штук. Чеська сторона проінформує всі держави, які беруть участь, щодо графіка і того, як ми будемо діяти", – сказав він.

За словами журналістів, чеський лідер не уточнював суми, які зібрали європейські держави.

Він лише зазначив, що 7 березня Норвегія зробила свій внесок, який закрив збір.

"Тепер лише від чеських компаній та Міноборони залежатиме прискорення всього процесу", – сказав президент Чехії.

Збір на артснаряди для українських військових тривав майже місяць. У середині лютого Павел заявив, що Прага виявила близько 800 000 боєприпасів, які можна купити в країнах, що не входять до ЄС, і доставити за кілька тижнів, якщо будуть гроші. Через кілька днів президент Франції Емманюель Макрон прийняв лідерів у Парижі, щоб обговорити підтримку України, зокрема чеську пропозицію.

До ініціативи долучилися різні країни Європи, зокрема Норвегія, Франція, Бельгія, Німеччина, Литва та Латвія.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40% і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Нідерланди зобов'язалися внести 250 млн євро у чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів.

26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року.

Читайте також: Зеленського просять усунути перешкоди для виробництва боєприпасів. З'явилася відповідь