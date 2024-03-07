Президент Чехії: Гроші на закупівлю 800 000 снарядів для України зібрано
Президент Чехії Петр Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів для України. Його цитує ČTK.
"Станом на ранок ми зібрали загальну суму на закупівлю всіх боєприпасів, тобто 800 000 штук. Чеська сторона проінформує всі держави, які беруть участь, щодо графіка і того, як ми будемо діяти", – сказав він.
За словами журналістів, чеський лідер не уточнював суми, які зібрали європейські держави.
Він лише зазначив, що 7 березня Норвегія зробила свій внесок, який закрив збір.
"Тепер лише від чеських компаній та Міноборони залежатиме прискорення всього процесу", – сказав президент Чехії.
Збір на артснаряди для українських військових тривав майже місяць. У середині лютого Павел заявив, що Прага виявила близько 800 000 боєприпасів, які можна купити в країнах, що не входять до ЄС, і доставити за кілька тижнів, якщо будуть гроші. Через кілька днів президент Франції Емманюель Макрон прийняв лідерів у Парижі, щоб обговорити підтримку України, зокрема чеську пропозицію.
До ініціативи долучилися різні країни Європи, зокрема Норвегія, Франція, Бельгія, Німеччина, Литва та Латвія.
- 31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.
- 7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40% і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.
- Нідерланди зобов'язалися внести 250 млн євро у чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року.
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