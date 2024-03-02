Зеленського просять усунути перешкоди для виробництва боєприпасів. З'явилася відповідь

Автор петиції заявив, що головною перешкодою у процесі виробництва боєприпасів є постанова уряду, якій вже 32 роки

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом усунути перешкоди виробництву боєприпасів для ЗСУ. Глава держави у відповіді 1 березня зазначив, що передав цю ініціативу прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

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20 грудня 2023-го на сайті президента з’явилася петиція адвоката, керівника благодійної організації "МБФ "Глорі Юей" М. Ореховського. Автор звернення заявив, що ключовою бюрократичною перешкодою для виробництва снарядів нібито є постанова уряду №576 про затвердження положення про дозвільну систему, прийнята ще в 1992 році.

"Лише один приклад: на підставі цього положення, щоб отримати ліцензію для виробництва зброї і боєприпасів крім виконання ліцензійних умов, необхідно ще й отримати окремий дозвіл. Дозвіл на ліцензію – мрія бюрократів і корупціонерів. Адже для отримання дозволу на ліцензію не визначено чіткого порядку і строку, що створює багато простору для зловживань", – заявив автор та закликав скасувати дану постанову Кабміну.

Зеленський у відповіді на петицію зазначив, що виробництво і забезпечення армії належними видами озброєння є одним із пріоритетних напрямів розвитку сектору безпеки й оборони, і до цього процесу залучені компетентні органи влади, ключові державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, а також надається відповідна допомога з боку міжнародних партнерів.

Президент наголосив, що порушене у петиції питання відноситься до повноважень уряду, тому направив це звернення Шмигалю з проханням організувати комплексне опрацювання наведеної інформації.

Наприкінці 2023-го глава Мінстратегпрому Камишін повідомив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а зразки цих боєприпасів вже проходять випробування.

24 лютого 2024-го військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net заявив, що на рік Україні потрібно 3,5-4 млн боєприпасів усіх калібрів для паритету та в деяких випадках домінування над російськими загарбниками.

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