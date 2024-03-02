Зеленского просят устранить препятствия для производства боеприпасов. Появился ответ

Автор петиции заявил, что главным препятствием в процессе производства боеприпасов является постановление правительства, которому уже 32 года

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом устранить препятствия производству боеприпасов для ВСУ. Глава государства в ответе 1 марта отметил, что передал данную инициативу премьер-министру Денису Шмыгалю.

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20 декабря 2023-го на сайте президента появилась петиция адвоката, руководителя благотворительной организации "МБФ "Глори Юэй" М. Ореховского. Автор обращения заявил, что ключевым бюрократическим препятствием для производства снарядов якобы является постановление правительства №576 об утверждении положения о разрешительной системе, принятое еще в 1992 году.

"Лишь один пример: на основании этого положения, чтобы получить лицензию для производства оружия и боеприпасов, помимо выполнения лицензионных условий, необходимо еще и получить отдельное разрешение. Разрешение на лицензию – мечта бюрократов и коррупционеров. Ведь для получения разрешения на лицензию не определен четкий порядок и срок, что создает пространство для злоупотреблений", – заявил автор и призвал отменить данное постановление Кабмина.

Зеленский в ответе на петицию отметил, что производство и обеспечение армии надлежащими видами вооружения является одним из приоритетных направлений развития сектора безопасности и обороны, и в этот процесс вовлечены компетентные органы власти, ключевые государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также оказывается соответствующая помощь со стороны международных партнеров.

Президент подчеркнул, что поднятый в петиции вопрос относится к полномочиям правительства, поэтому направил это обращение Шмыгалю с просьбой организовать комплексную обработку приведенной информации.

В конце 2023-го глава Минстратегпрома Камышин сообщил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.

24 февраля 2024-го военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net заявил, что за год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирования над российскими захватчиками.

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