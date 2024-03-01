Камишін: Жодна країна не має стільки боєприпасів, скільки потрібно Україні для перемоги
Жодна країна світу не має стільки боєприпасів, скільки потрібно Україні для перемоги у війні. Про це в інтерв'ю британському The Independent заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Оскільки розгоряється жорстока артилерійська війна, Україні потрібна така кількість боєприпасів, яку "жодна країна не може поставити" навіть зі США, зазначив він.
І тому, додає міністр, Україна розробляє "економічно ефективніші засоби для утримання фронту", одночасно максимізуючи внутрішнє виробництво.
У 2023 році потужності внутрішнього оборонного виробництва України зросли втричі, а цього року планується збільшити їх ушестеро.
За словами Камишіна, Україна позиціює себе як світового піонера в галузі безпілотних технологій, оскільки БпЛА "зненацька стали наріжним каменем на найсучасніших полях битв в Україні".
"Внутрішнє виробництво має вирішальне значення. Цього року ми можемо зробити понад мільйон FPV-дронів, а також тисячі дронів, які зможуть пролітати понад 1000 км, досягаючи нафтопереробних заводів у Росії. Це змінює правила гри", – сказав міністр.
Він наголосив, що українські оборонні технології "дійсно круті", і разом із нещодавно сформованими Силами безпілотних систем "вони принесуть результати".
- 7 лютого 2024 року голова євродипломатії Боррель заявив, що потенціал оборонної промисловості ЄС збільшився на 40%. Тому до кінця 2024 року Європа планує поставити Україні понад 1 млн боєприпасів.
- 17 лютого президент Чехії Петр Павел розповів про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "з усіх можливих джерел". Він повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну найближчим часом за наявності фінансування.
- З обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року, заявив президент Зеленський 26 лютого.
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