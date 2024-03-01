Камишін: Жодна країна не має стільки боєприпасів, скільки потрібно Україні для перемоги

Олександр Камишін (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Жодна країна світу не має стільки боєприпасів, скільки потрібно Україні для перемоги у війні. Про це в інтерв'ю британському The Independent заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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Оскільки розгоряється жорстока артилерійська війна, Україні потрібна така кількість боєприпасів, яку "жодна країна не може поставити" навіть зі США, зазначив він.

І тому, додає міністр, Україна розробляє "економічно ефективніші засоби для утримання фронту", одночасно максимізуючи внутрішнє виробництво.

У 2023 році потужності внутрішнього оборонного виробництва України зросли втричі, а цього року планується збільшити їх ушестеро.

За словами Камишіна, Україна позиціює себе як світового піонера в галузі безпілотних технологій, оскільки БпЛА "зненацька стали наріжним каменем на найсучасніших полях битв в Україні".

"Внутрішнє виробництво має вирішальне значення. Цього року ми можемо зробити понад мільйон FPV-дронів, а також тисячі дронів, які зможуть пролітати понад 1000 км, досягаючи нафтопереробних заводів у Росії. Це змінює правила гри", – сказав міністр.

Він наголосив, що українські оборонні технології "дійсно круті", і разом із нещодавно сформованими Силами безпілотних систем "вони принесуть результати".

7 лютого 2024 року голова євродипломатії Боррель заявив, що потенціал оборонної промисловості ЄС збільшився на 40%. Тому до кінця 2024 року Європа планує поставити Україні понад 1 млн боєприпасів.

17 лютого президент Чехії Петр Павел розповів про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "з усіх можливих джерел". Він повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну найближчим часом за наявності фінансування.

З обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року, заявив президент Зеленський 26 лютого.

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