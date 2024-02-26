Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе. Це аналог "шахеда" – Камишін

Камишін розповів, що Україна досягає успіху як у виробництві аналогів "шахедів", так і у виробництві інших ударних безпілотників

Олександр Камишін (Фото: Facebook)

Станом на 2024 рік Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136. Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – сказав він.

Камишін розповів, що Україна досягає успіху як у виробництві аналогів "шахедів", так і у виробництві інших ударних безпілотників.

"Те, що на Росії вибухає – то все наше", – зазначив міністр.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо того, наскільки українські дрони-камікадзе схожі на російсько-іранські, Камишін заявив: "І за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".

Вперше про те, що Україна запустила серійне виробництво аналогів "шахедів", глава Мінстратегпрому заявив у листопаді 2023 року. Тоді, за його словами, йшлося про виробництво десятків дронів на місяць.

15 лютого 2024 року генсек НАТО Столтенберг заявив, що група союзників збирається об'єднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників.

Наступного дня Камишін запропонував західним союзникам з НАТО закупити мільйон дронів для України в українських виробників.

Читайте також: 2024-й буде роком активного використання наземних дронів на фронті – Камишін