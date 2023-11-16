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Україна виробляє десятки "аналогів шахедів" на місяць — міністр

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 12:20
Україна виробляє десятки
Олександр Камишін (Фото: скриншот з відео)

Україна запустила серійне виробництво "аналога" дрону-камікадзе Shahed-136 на державному заводі. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на зборах Європейської бізнес-асоціації, цитує його Forbes Україна.

За його словами, оборонна промисловість сьогодні робить "значний" внесок в економіку України та у майбутньому має стати головним сектором.

Він зазначив, що український "аналог шахеда" поставлено на серійне виробництво, за місяць випускають десятки дронів.

"Зараз є пристойні цифри. Кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд. Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас за багатьма напрямками таке зростання", – заявив Камишін.

Глава відомства сказав, що зараз не порушується питання про інтеграцію бізнесу з Укроборонпромом, оскільки державні заводи працюють, а інвестори розвивають приватний сектор.

"Багато дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо. Наприклад, сервісний центр на держзаводі допомагає невеликим компаніям. Це приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає. У цьому плані український "шахед" з'явився саме на державному заводі", – резюмував міністр.

  • У вересні на передовій почали випробування безпілотного робота Ironclad українського виробництва: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир і може розганятися до 20 км.
  • Віцепрем'єр Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.
  • Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.

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Дмитро Гриниченко
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