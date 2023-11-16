Украина производит десятки "аналогов шахедов" в месяц на государственном заводе — министр

Украина запустила серийное производство "аналога" дрона-камикадзе Shahed-136 на государственном заводе. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на собрании Европейской бизнес-ассоциации, цитирует его Forbes Украина.

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По его словам, оборонная промышленность сегодня делает "значительный" вклад в экономику Украины и в будущем должна стать главным сектором.

Он отметил, что украинский "аналог шахеда" поставлен на серийное производство, в месяц выпускаются десятки дронов.

"Сейчас есть приличные цифры. Кратный рост производства не всегда удовлетворяет правительство. Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост", — заявил Камышин.

Глава ведомства сказал, что сейчас не поднимается вопрос об интеграции бизнеса с Укроборонпромом, так как государственные заводы работают, а инвесторы развивают частный сектор.

"Многие дроновые компании увидели возможность на одном из государственных заводов найти те ресурсы, которые они не могут найти сами себе отдельно. Например, сервисный центр на госзаводе помогает небольшим компаниям. Это пример того, как государство своим ресурсом помогает. В этом плане украинский "шахед" появился именно на государственном заводе", — резюмировал министр.

В сентябре на передовой начали испытания беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км.

Вице-премьер Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

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