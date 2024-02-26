Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе. Это аналог "шахеда" – Камышин

Камышин рассказал, что Украина добивается успеха как в производстве аналогов "шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников

Александр Камышин (Фото: Facebook)

По состоянию на 2024 год Украина догнала Россию в количестве производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136. Об этом в интервью Единым новостям заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", – сказал он.

Камышин рассказал, что Украина добивается успеха как в производстве аналогов "шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.

"То, что на России взрывается – это все наше", – отметил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно того, насколько украинские дроны-камикадзе похожи на российско-иранские, Камышин заявил: "И по количеству взрывчатки, которое они несут, и по дальности действия, и по другим техническим параметрам".

В первый раз о том, что Украина запустила серийное производство аналогов "шахедов", глава Минстратегпрома заявил в ноябре 2023 года. Тогда, по его словам, речь шла о производстве десятков дронов в месяц.

15 февраля 2024 года генсек НАТО Столтенберг заявил, что группа союзников собирается объединить усилия и передать Украине миллион беспилотников.

На следующий день Камышин предложил западным союзникам из НАТО закупить миллион дронов для Украины у украинских производителей.

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