2024 рік буде роком активного використання наземних дронів на фронті – Камишін

Олександр Камишін (Скриншот)

2024 рік буде роком, коли Україна почне активно використовувати на полі бою наземні дрони. Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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"Минулого року ми побачили в дії дрони у повітрі, а також на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземні роботизовані системи", – сказав міністр.

Крім того, за словами Камишіна, удари по стратегічних об'єктах всередині країни-агресора були завдані дронами українського виробництва.

Минулого місяця українські військові показали кадри використання на передовій наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля М2".

Ironclad — роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

Ironclad має броньований панцир, що захищає від стрілецької зброї, а керувати ним можна дистанційно – з безпечного місця.

У вересні 2023 року Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.

9 січня 2024 року в межах кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля".

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