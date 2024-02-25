2024 год будет годом активного использования наземных дронов на фронте - Камышин

Александр Камышин (Скриншот)

2024 год будет годом, когда Украина начнет активно использовать на поле боя наземные дроны. Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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"В прошлом году мы увидели в действии дроны в воздухе, а также на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах", - сказал министр.

Кроме того, по словам Камышина, удары по стратегическим объектам внутри страны-агрессора были нанесены дронами украинского производства.

В прошлом месяце украинские военные показали кадры использования на передовой беспилотной наземной работе Ironclad, оборудованной тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля М2".

Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой.

Ironclad имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия, а управлять им можно дистанционно – с безопасного места.

В сентябре 2023 Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad, оборудованный тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.

9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".

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