Україна вперше законтрактувала турелі "ШаБля" для дистанційного знищення ворога

"ШаБля" – це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає ЗСУ знищувати російських загарбників на відстані

"ШаБля" (Фото - Facebook Федорова)

В рамках кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля", повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Представник уряду зазначив, що "ШаБля" – це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога.

"Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників. "ШаБля" – це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава", – наголосив Федоров.



Він закликав тих, хто має розробки, які можуть змінити ситуацію на полі бою, долучатись до Brave1 і отримувати грант. Десятки проєктів кластера вже отримали державні контракти, наголосив глава Мінцифри.

У квітні 2023-го військові вперше показали український вогневий комплекс "ШаБля" на дистанційному управлінні: дивіться відео.

У вересні Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.

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