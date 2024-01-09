Україна вперше законтрактувала турелі "ШаБля" для дистанційного знищення ворога
В рамках кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля", повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Представник уряду зазначив, що "ШаБля" – це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога.
"Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників. "ШаБля" – це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава", – наголосив Федоров.
Він закликав тих, хто має розробки, які можуть змінити ситуацію на полі бою, долучатись до Brave1 і отримувати грант. Десятки проєктів кластера вже отримали державні контракти, наголосив глава Мінцифри.
- У квітні 2023-го військові вперше показали український вогневий комплекс "ШаБля" на дистанційному управлінні: дивіться відео.
- У вересні Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.
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