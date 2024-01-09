Украина впервые законтрактовала турели "ШаБля" для дистанционного уничтожения врага

"ШаБля" – это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, помогающая ВСУ уничтожать российских захватчиков на расстоянии

"ШаБля" (Фото - Facebook Федорова)

В рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля", сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Представитель правительства отметил, что "ШаБля" – это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, помогающая бойцам дистанционно уничтожать врага.

"Именно благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизни и здоровье пулеметчиков. "ШаБля" – это инновация и пример оружия современной войны. Разработка перешла со стартапа в установившийся проект, который контрактует государство", – подчеркнул Федоров.



Он призвал тех, у кого есть разработки, которые могут изменить ситуацию на поле боя, присоединяться к Brave1 и получать грант. Десятки проектов кластера уже получили государственные контракты, подчеркнул глава Минцифры.

В апреле 2023-го военные впервые показали украинский огневой комплекс "ШаБля" на дистанционном управлении: смотрите видео.

В сентябре Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad, оборудованный тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.

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