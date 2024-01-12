Бійці 5 окремої штурмової київської бригади показали відео застосування на передовій наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля М2". Ролик опублікували у соцмережах.

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"Фантастичне майбутнє вже настало. Те, про що ми читали в книжках та захопливо дивились в фільмах, втілюється в новітніх розробках наших винахідників і допомагає нашим бійцям на полі бою", – підписали відео військові.

Ironclad — роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

У ролику видно, як українські військові "розбивають" позиції російських окупантів та їхньої техніки за кілька десятків метрів.

Ironclad має броньований панцир, що захищає від стрілецької зброї, а керувати ним можна дистанційно – з безпечного місця.

У вересні 2023 року Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.

9 січня 2024 року в рамках кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля".

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