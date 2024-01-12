Бойцы 5 отдельной штурмовой киевской бригады показали видео применения на передовой наземного беспилотного робота Ironclad, оборудованного тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля М2". Ролик опубликовали в соцсетях.

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"Фантастическое будущее уже наступило. То, о чем мы читали в книгах и с восхищением смотрели в фильмах, воплощается в новейших разработках наших изобретателей и помогает нашим бойцам на поле боя", – подписали видео военные.

Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задачи на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой.

В ролике видно, как украинские военные "разбивают" позиции российских оккупантов и их техники в нескольких десятках метров.

Ironclad имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия, а управлять им можно дистанционно – с безопасного места.

В сентябре 2023 года Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad, оборудованный тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.

9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".

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