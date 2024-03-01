Камышин: Ни у одной страны нет столько боеприпасов, сколько нужно Украине для победы
Ни одна страна мира не имеет столько боеприпасов, сколько нужно Украине для победы в войне. Об этом в интервью британскому The Independent заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Поскольку разгорается жестокая артиллерийская война, Украине нужно такое количество боеприпасов, которое "ни одна страна не может поставить" даже из США, отметил он.
И поэтому, добавляет министр, Украина разрабатывает более "экономически эффективные средства для удержания фронта", одновременно максимизируя внутреннее производство.
В 2023 году мощности внутреннего оборонного производства Украины выросли в три раза, а в текущем году планируется увеличить их в шесть раз.
По словам Камышина, Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, поскольку БпЛА "внезапно стали краеугольным камнем на самых современных полях сражений в Украине".
"Внутреннее производство имеет решающее значение. В этом году мы можем произвести более миллиона FPV-дронов, а также тысячи дронов, которые смогут пролетать более 1000 км, достигая нефтеперерабатывающих заводов в России. Это меняет правила игры", – сказал министр.
Он отметил, что украинские оборонные технологии "действительно крутые", и вместе с недавно сформированными Силами беспилотных систем "они принесут результаты".
- 7 февраля 2024 года глава евродипломатии Боррель заявил, что потенциал оборонной промышленности ЕС увеличился на 40%. Поэтому до конца 2024 года Европа планирует поставить Украине более 1 млн боеприпасов.
- 17 февраля президент Чехии Петр Павел рассказал о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "из всех возможных источников". Он сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в ближайшее время при наличии финансирования.
- Из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года, заявил президент Зеленский 26 февраля.
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