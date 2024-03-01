Камышин: Ни у одной страны нет столько боеприпасов, сколько нужно Украине для победы

Александр Камышин (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Ни одна страна мира не имеет столько боеприпасов, сколько нужно Украине для победы в войне. Об этом в интервью британскому The Independent заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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Поскольку разгорается жестокая артиллерийская война, Украине нужно такое количество боеприпасов, которое "ни одна страна не может поставить" даже из США, отметил он.

И поэтому, добавляет министр, Украина разрабатывает более "экономически эффективные средства для удержания фронта", одновременно максимизируя внутреннее производство.

В 2023 году мощности внутреннего оборонного производства Украины выросли в три раза, а в текущем году планируется увеличить их в шесть раз.

По словам Камышина, Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, поскольку БпЛА "внезапно стали краеугольным камнем на самых современных полях сражений в Украине".

"Внутреннее производство имеет решающее значение. В этом году мы можем произвести более миллиона FPV-дронов, а также тысячи дронов, которые смогут пролетать более 1000 км, достигая нефтеперерабатывающих заводов в России. Это меняет правила игры", – сказал министр.

Он отметил, что украинские оборонные технологии "действительно крутые", и вместе с недавно сформированными Силами беспилотных систем "они принесут результаты".

7 февраля 2024 года глава евродипломатии Боррель заявил, что потенциал оборонной промышленности ЕС увеличился на 40%. Поэтому до конца 2024 года Европа планирует поставить Украине более 1 млн боеприпасов.

17 февраля президент Чехии Петр Павел рассказал о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "из всех возможных источников". Он сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в ближайшее время при наличии финансирования.

Из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года, заявил президент Зеленский 26 февраля.

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