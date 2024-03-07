Президент Чехии: Деньги на закупку 800 000 снарядов для Украины собраны

Теперь скорость процесса зависит от чешских компаний и чешского минобороны, отметил Павел

Петр Павел (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артиллерийских снарядов для Украины. Его цитирует ČTK.

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"По состоянию на утро мы собрали общую сумму на закупку всех боеприпасов, то есть 800 000 штук. Чешская сторона проинформирует все участвующие государства относительно графика и того, как мы будем действовать", – сказал он.

По словам журналистов, чешский лидер не уточнял суммы, собранные европейскими государствами.

Он лишь отметил, что 7 марта Норвегия внесла свой вклад, закрывший сбор.

"Теперь только от чешских компаний и Минобороны будет зависеть ускорение всего процесса", – сказал президент Чехии.

Сбор на артснаряды для украинских военных длился почти месяц. В середине февраля Павел заявил, что Прага обнаружила около 800 000 боеприпасов, которые можно купить в странах, не входящих в ЕС, и доставить через несколько недель, если будут деньги. Через несколько дней президент Франции Эмманюэль Макрон принял лидеров в Париже, чтобы обсудить поддержку Украины, в том числе чешское предложение.

К инициативе присоединились разные страны Европы, в том числе Норвегия, Франция, Бельгия, Германия, Литва и Латвия.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40% и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.

Нидерланды обязались внести 250 млн евро в чешскую инициативу по закупке снарядов.

26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

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