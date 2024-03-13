Снаряди для ЗСУ. Є не тільки чеська ініціатива, Кулеба сподівається на реалізацію ще двох

Глава МЗС закликав європейських партнерів вже зараз починати збір коштів на ще одну ініціативу із постачання боєприпасів

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Окрім чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Сил оборони, наразі існує ще декілька, і їхня реалізація залежить лише від питання фінансування. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм.

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За словами Кулеби, під час зустрічі у Вільнюсі, яка відбулась між міністрами закордонних справ балтійських країн, Франції та України, обговорювалась одна з кількох інших ініціатив, крім чеської, щодо постачань боєприпасів для ЗСУ.

"Я закликав почати вже сьогодні збирати гроші на неї також, тому що кожен політик в Європі має пам’ятати одну річ: це не працює таким чином, що ми зібрали гроші на чеську ініціативу, видихнули і сказали: "Ну ми все зробили, все нормально". Чеська ініціатива – це добре, але недостатньо", – сказав Кулеба.

Він ще раз наголосив, що інші ініціативи є, і все, чого бракує для їх реалізації, – це фінансовий ресурс.

За словами міністра, якщо ще дві ініціативи, крім чеської, будуть реалізовані цьогоріч, то російські окупанти в Україні "відчуватимуть набагато суттєвіші проблеми на фронті".

Кулеба повідомив, що цього тижня чеські колеги представлять Україні детальний план щодо постачань снарядів. За попередніми сигналами українські військовослужбовці відчують збільшення постачання боєприпасів на фронті "вже в осяжному майбутньому", і це не займе багато місяців, запевнив міністр.

Однак, як наголосив глава МЗС, чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом всього року – перші снаряди надійдуть "в осяжній перспективі", а подальші надходження триватимуть надалі протягом 2024-го.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

За словами Томаша Пояра, радника прем'єра Чехії Фіали, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть поставляти в Україну на початку літа.

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