Прем’єр Чехії заявив про можливість закупівлі ще 200 000 артснарядів для ЗСУ

Як заявив Фіала, їх можуть закупити додатково до обіцяних раніше

Петр Фіала (Фото: EPA)

Чехія може організувати закупівлю додаткових 200 000 артилерійських снарядів для Збройних Сил України. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час конференції з нагоди 25-ї річниці вступу країни до НАТО, цитують Чеські новини.

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За словами чеського прем’єра, окрім обов’язкової підтвердженої закупівлі 300 000 артснарядів для України, можливо закупити в третіх країнах ще 200 000 боєприпасів.

Фіала зазначив, що до ініціативи із закупівлі артснарядів для ЗСУ приєдналися 18 країн, і назвав це "великим успіхом".

"Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки", – сказав прем'єр.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що оплачені лише 300 000 боєприпасів.

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