Премьер Чехии заявил о возможности закупки еще 200 000 артснарядов для ВСУ

Как заявил Фиала, их могут закупить дополнительно к обещанным ранее

Петр Фиала (Фото: EPA)

Чехия может организовать закупку дополнительных 200 000 артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время конференции по случаю 25-летия вступления страны в НАТО, цитируют Чешские новости.

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По словам чешского премьера, кроме обязательной подтвержденной закупки 300 000 артснарядов для Украины, можно закупить в третьих странах еще 200 000 боеприпасов.

Фиала отметил, что к инициативе по закупке артснарядов для ВСУ присоединились 18 стран, и назвал это "большим успехом".

"Это еще одно доказательство того, что Чешская Республика является полностью активным игроком в европейской политике безопасности", – сказал премьер.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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