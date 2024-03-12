Премьер Чехии заявил о возможности закупки еще 200 000 артснарядов для ВСУ
Чехия может организовать закупку дополнительных 200 000 артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время конференции по случаю 25-летия вступления страны в НАТО, цитируют Чешские новости.
По словам чешского премьера, кроме обязательной подтвержденной закупки 300 000 артснарядов для Украины, можно закупить в третьих странах еще 200 000 боеприпасов.
Фиала отметил, что к инициативе по закупке артснарядов для ВСУ присоединились 18 стран, и назвал это "большим успехом".
"Это еще одно доказательство того, что Чешская Республика является полностью активным игроком в европейской политике безопасности", – сказал премьер.
- 17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.
- 7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.
- 8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.
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