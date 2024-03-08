Президент Чехії заявив, що Захід зібрав суму на 800 000 снарядів для України. Це спростували

Координатор чеської ініціативи заявив, що поки що вдалося зібрати кошти лише на 300 000 снарядів

Петр Павел (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

У Чехії спростували заяву президента Петра Павела про те, що країні вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів. Про це повідомив радник з національної безпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр, передає Denikn.

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За його словами, Павел, ймовірно, говорив про перший етап постачання, а ініціативу поки що не закрито.

Він зазначив, що поки що вдалося зібрати достатньо грошей для закупівлі першої партії в 300 000 снарядів.

Збір на артснаряди для українських військових тривав майже місяць. У середині лютого Павел заявив, що Прага виявила близько 800 000 боєприпасів, які можна купити в країнах, що не входять до ЄС, і доставити за кілька тижнів, якщо будуть гроші.

Через кілька днів президент Франції Емманюель Макрон прийняв лідерів у Парижі, щоб обговорити підтримку України, зокрема чеську пропозицію.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли постачити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

7 лютого Боррель заявив, що здатність ОПК ЄС підвищилася на 40% і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Нідерланди зобов'язалися внести 250 млн євро до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів.

26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна отримала лише 30% – таким чином показник не змінився з листопада 2023 року.

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