Президент Чехии заявил, что Запад собрал сумму на 800 000 снарядов Украине. Это опровергли

Координатор чешской инициативы заявил, что пока удалось собрать средства только на 300 000 снарядов

Петр Павел (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

В Чехии опровергли заявление президента Петра Павела о том, что стране удалось собрать средства на закупку 800 000 артиллерийских снарядов. Об этом сообщил советник по национальной безопасности и координатор инициативы Томаш Пояр, передает Denikn.

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По его словам, Павел, вероятно, говорил о первом этапе поставок, а инициатива пока не закрыта.

Он отметил, что пока удалось собрать достаточно денег для закупки первой партии в 300 000 снарядов.

Сбор на артснаряды для украинских военных длился почти месяц. В середине февраля Павел заявил, что Прага обнаружила около 800 000 боеприпасов, которые можно купить в странах, не входящих в ЕС, и доставить через несколько недель, если будут деньги.

Через несколько дней президент Франции Эмманюэль Макрон принял лидеров в Париже, чтобы обсудить поддержку Украины, в том числе чешское предложение.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40% и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.

Нидерланды обязались внести 250 млн евро в чешскую инициативу по закупке снарядов.

26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

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