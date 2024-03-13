Снаряди, закуплені за чеською ініціативою, можуть надійти Україні у червні – радник Фіали

Контракти на постачання боєприпасів будуть укладені тільки після надходження коштів, заявив Пояр

Артилерійські снаряди (Фото: EPA)

Артилерійські снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть поставляти до України на початку літа. Про це повідомив радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр, цитує агентство Euractive.

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"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти повинні бути укладені. Далі – потрібно декілька тижнів, щоб боєприпаси доставити в Україну. Постачання може початися в червні", – сказав Пояр.

Водночас координатор ініціативи відмовився розкрити держави походження артснарядів, заявивши, що Чехія шукає боєприпаси у всьому світі, "де вони доступні за розумною ціною та якістю".

Пояр зазначив, що координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому всі деталі намагаються тримати в секреті.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах. До чеської ініціативи раніше приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

7 березня президент Чехії Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що оплачені лише 300 000 боєприпасів.

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