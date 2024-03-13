Снаряды, купленные по чешской инициативе, могут поступить Украине в июне – советник Фиалы

Контракты на поставку боеприпасов будут заключены только после поступления средств, заявил Пояр

Артиллерийские снаряды (Фото: EPA)

Артиллерийские снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, предположительно, начнут поставлять в Украину в начале лета. Об этом сообщил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности и координатор инициативы Томаш Пояр, цитирует агентство Euractive.

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"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Далее — нужно несколько недель, чтобы боеприпасы доставить в Украину. Поставки могут начаться в июне", — сказал Пояр.

При этом координатор инициативы отказался раскрыть государства происхождения артснарядов, заявив, что Чехия ищет боеприпасы по всему миру, "где они доступны по разумной цене и качеству".

Пояр отметил, что координаторы инициативы ожидают, что Россия попытается сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому все детали пытаются держать в секрете.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах. К чешской инициативе ранее присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

7 марта президент Чехии Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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