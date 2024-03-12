Польща зробить "значний" фінансовий внесок у закупівлю артснарядів для ЗСУ

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Польща приєдналася до очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі 800 000 артилерійських снарядів для Збройних Сил України, зробивши "значний" фінансовий внесок. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив на сніданку у Вашингтоні, організованому Christian Science Monitor, цитує агентство Bloomberg.

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За словами глави зовнішньополітичного відомства, уряд Польщі зробить "значний" фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Скільки саме грошей надасть країна для цих цілей, Сікорський не уточнив.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах. До чеської ініціативи раніше приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди та інші держави.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що оплачені лише 300 000 боєприпасів.

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