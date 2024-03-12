Польша сделает "значительный" финансовый вклад в закупку артснарядов для ВСУ

Польша присоединилась к чешской инициативе по закупке артснарядов для Украины, заявил глава МИД страны Сикорский

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Польша присоединилась к возглавляемой Чехией инициативе по закупке 800 000 артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины, делая "значительный" финансовый вклад. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил на завтраке в Вашингтоне, организованном Christian Science Monitor, цитирует агентство Bloomberg.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, правительство Польши внесет "значительный" финансовый вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ. Сколько денег предоставит страна для этих целей, Сикорский не уточнил.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах. К чешской инициативе ранее присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и другие государства.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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