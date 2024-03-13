Снаряды для ВСУ. Есть не только чешская инициатива, Кулеба надеется на реализацию еще двух

Глава МИД призвал европейских партнеров уже сейчас начинать сбор средств на еще одну инициативу по поставке боеприпасов

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Кроме чешской инициативы по закупке боеприпасов для Сил обороны, существует еще несколько, и их реализация зависит только от вопроса финансирования. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с молдавским коллегой Михаем Попшоем.

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По словам Кулебы, во время встречи в Вильнюсе, которая состоялась между министрами иностранных дел балтийских стран, Франции и Украины, обсуждалась одна из нескольких других инициатив, помимо чешской, насчет поставок боеприпасов для ВСУ.

"Я призвал начать уже сегодня собирать деньги на нее тоже, потому что каждый политик в Европе должен помнить одну вещь: это не работает таким образом, что мы собрали деньги на чешскую инициативу, выдохнули и сказали: "Ну мы все сделали, все нормально". Чешская инициатива – это хорошо, но недостаточно", – сказал Кулеба.

Он еще раз подчеркнул, что другие инициативы есть, и все, чего не хватает для их реализации, – это финансовый ресурс.

По словам министра, если еще две инициативы, кроме чешской, будут реализованы в этом году, то российские оккупанты в Украине "будут испытывать гораздо более существенные проблемы на фронте".

Кулеба сообщил, что на этой неделе чешские коллеги представят Украине детальный план по поставкам снарядов. По предварительным сигналам, украинские военнослужащие ощутят увеличение поставок боеприпасов на фронте "уже в обозримом будущем", и это не займет много месяцев, уверяет министр.

Однако, как отметил глава МИД, чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года – первые снаряды поступят "в обозримой перспективе", а дальнейшие поступления будут продолжаться в течение 2024-го.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины. К чешской инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

По словам Томаша Пояра, советника премьера Чехии Фиалы, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

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