Столтенберг: Союзники могут давать Украине больше оружия, но нужна политическая воля

По словам генсека НАТО, у европейских союзников есть возможности и экономические возможности больше помогать Украине

Йенс Столтенберг (Фото: ЭРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники могут оказывать Украине больше помощи, в том числе артиллерийских снарядов, но для этого необходима политическая воля. Его цитирует DW.

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По мнению Столтенберга, союзники по НАТО делают недостаточно для Киева, в то время, когда украинские Вооруженные Силы нуждаются в большем количестве артиллерийских снарядов.

"Беспрецедентная помощь от союзников по НАТО помогла Украине выжить как независимому государству. Но Украина нуждается в еще большей поддержке, и она нужна ей сейчас <...> Союзники по НАТО не дают Украине достаточно боеприпасов, и это имеет последствия на поле боя каждый день", – сказал генсек Альянса.

По его словам, это одна из причин, почему российская оккупационная армия смогла достичь определенного прогресса на поле боя за последние недели и месяцы.

"У нас есть возможность, экономические возможности, чтобы быть способными обеспечить Украину тем, что ей нужно. Это вопрос политической воли. Нужно принять решение и определить приоритетом поддержку Украины", – резюмировал Столтенберг.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины. К чешской инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

По словам Томаша Пояра, советника премьера Чехии Фиалы, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

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